Матич: «Надеюсь, „Манчестер Юнайтед“ снова огорчит „Ливерпуль“»

Обзор спорт-инстаграмов недели: Слуцкий троллит своих футболистов, а Навка философствует без нижнего белья

Постновогодняя хандра у простых смертных проходит по-разному, а вот у спортсменов на нее, как правило, нет времени — их сезоны вступают в решающую стадию.