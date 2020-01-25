НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемТренер «Сочи» заявил, что Кокорина ждут в командеВиктория Синицина и Никита Кацалапов – чемпионы Европы в спортивных танцахРоссийские ватерполистки проиграли Испании в финале чемпионата ЕвропыВенгрия, Австрия и Швейцария примут женский чемпионат ЕвропыБрянский лыжник Большунов выиграл третью гонку подряд на Кубке мираТренер «Сочи» заявил, что Кокорина ждут в командеНападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина ждут в футбольном клубе "Сочи", он квалифицированный игрок, заявил РИА Новости главный тренер сочинской команды Владимир Федотов.рекламаАлена Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катаниюВ австрийском Граце завершился очередной день чемпионата Европы по фигурному катанию.«Динамо» объявило о трансфере КомличенкоМосковское «Динамо» объявило о покупке у чешского клуба «Млада-Болеслав» нападающего Николая Комличенко.Французы взяли второе золото за день, выиграв еще и смешанную эстафетуВ тройке еще сборные Норвегии и Германии.«Зенит» крупно уступил «Зальцбургу» в товарищеском матчеВ контрольном поединке на сборах в Катаре санкт-петербургский «Зенит» крупно проиграл австрийскому «Зальцбургу».Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекордЛучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЭспаньол1 : 1Атлетик БильбаоЗавершёнЧемпионат ИспанииВаленсия2 : 0БарселонаЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 2ВильярреалЗавершёнЕще 1Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)2 : 0АугсбургЗавершёнЧемпионат ГерманииВольфсбург1 : 2ГертаЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииСПАЛ1 : 3БолоньяЗавершёнЧемпионат ИталииФиорентина0 : 0ДженоаЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииМарсель0 : 0АнжеЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаЕщё один конфликт в нашем футболе. РФС vs РПЛ!Быть или не быть Сергею Прядкину руководителем Премьер-Лиги? РФС опубликовал на своём официальном сайте заявление по итогам заседания Избирательного комитета.«Ак Барс» в гостях одолел «Автомобилист»В матче регулярного чемпионата КХЛ Ак Барс в Екатеринбург обыграл Автомобилист со счетом 3:2.реклама