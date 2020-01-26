Российские биатлонисты повторили антирекорд на Кубке мира — 25 гонок без медалей

В воскресенье россияне Александр Логинов, Матвей Елисеев и Кирилл Стрельцов остались без медалей в мужском-масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.