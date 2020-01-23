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«Третий раз на Матче звезд, но миллион долларов не выиграли. Не за ним приезжаю». Интервью Василевского

Российский голкипер ответил на вопросы журналистов после Матча звезд НХЛ Василевский на Матче звезд НХЛ был великолепен. Но до победы ему не хватило одного сэйва В Сент-Луисе состоялся Матч звезд НХЛ.

«Он сказал „Тайсон“, а потом укусил меня». Появились смешные детали боя бывшего чемпиона мира

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Дэнни Гарсия рассказал об инциденте во время боя с Иваном Редкачем. Напомним, украинец попытался укусить соперника за плечо. «Он укусил меня.
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