НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКипиани и Микелтадзе покинули «Рубин»Косторная, Щербакова и Трусова отказались выступать на ЮЧМПроигравшая российской паре французская фигуристка попыталась забраться на первую ступень пьедестала. ВидеоПоклюка-2020. Журавок заменит Пидгрушную в смешанной эстафетеВасилевский не смог выиграть миллион долларов. Каким получился Матч всех звезд НХЛКипиани и Микелтадзе покинули «Рубин»22-летний грузинский полузащитник «Рубина» Ника Кипиани через Instagram сообщил о том, что покидает казанский клуб. — Всем большое спасибо. Успехов, «Рубин», — написал игрок.рекламаТриумф фигуристов в Граце: россияне взяли 10 медалей из 12 возможныхНа чемпионате Европы по фигурному катанию в Австрии завершилась соревновательная часть. Нашим спортсменам есть чем, гордиться. Победа во всех четырех дисциплинах!Устюгов не преодолел квалификацию в спринте на этапе КМ в ОберстдорфеДвукратный чемпион мира Сергей Устюгов не смог преодолеть квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе. Россиянин показал 31-е время в квалификации.Кертис Блейдс нокаутировал Джуниора дос СантосаЭкс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Джуниор дос Сантос потерпел поражение техническим нокаутом от американца Кертиса Блейдса на турнире UFC on ESPN+ 24.Стало известно, сколько «Динамо» заплатило за трансфер КомличенкоНападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко подписал контракт с московским «Динамо» сроком на 4,5 года. Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о финансовой стороне сделки.Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBCПрямая трансляция – 26 января. На ТВ: МАТЧ ТВ. Эфир стартует в 05:00.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАтлетико0 : 0ЛеганесИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииСельта— : —ЭйбарНачало в 08:00Чемпионат ИспанииХетафе— : —БетисНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииВердер— : —ХоффенхаймНачало в 09:30Чемпионат ГерманииБайер— : —Фортуна ДюссельдорфНачало в 12:00Чемпионат ИталииИнтер— : —КальяриНачало в 06:30Чемпионат ИталииПарма— : —УдинезеНачало в 09:00Еще 4Чемпионат ФранцииЛион— : —ТулузаНачало в 09:00Еще 2Весь футболрекламаРоссия и Украина могут вместе провести чемпионат Европы по гандболуСергей Шишкарев, президент федерации гандбола России, рассказал о том, что чемпионат Европы 2026 года может быть организован совместно с Украиной или Белоруссией.Александр Могильный: «Овечкину реально побить рекорд Гретцки. Будет здоров – еще 700 голов забьет»Олимпийский чемпион Александр Могильный поделился мнением о рекордах форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. – Цифра говорит сама за себя, 700 голов в НХЛ – это нереально.реклама