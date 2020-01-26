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Александр Могильный: «Овечкину реально побить рекорд Гретцки. Будет здоров – еще 700 голов забьет»

Олимпийский чемпион Александр Могильный поделился мнением о рекордах форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. – Цифра говорит сама за себя, 700 голов в НХЛ – это нереально.
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