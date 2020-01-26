Устюгов не преодолел квалификацию в спринте на этапе КМ в Оберстдорфе

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов не смог преодолеть квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе. Россиянин показал 31-е время в квалификации.