Россия заплатит WADA миллион долларов в качестве взноса. Возможно, больше – из-за допинга

Один миллион долларов – сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA). Это почти на 8% больше прошлогоднего взноса.