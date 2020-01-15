НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Рекомендуем
реклама

Федерация бокса России проведет собственное расследование допингового дела Беспутина

Федерация бокса России проводит собственное расследование ситуации с положительным допинг-тестом чемпиона WBA Александра Беспутина. Об этом рассказал генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Товарищеские матчи
Канада
 : 
Исландия
Начало в 19:00
Чемпионат Франции
Ним Олимпик
 : 
Ренн
Начало в 13:00
Чемпионат Франции
Монако
 : 
Пари Сен-Жермен
Начало в 15:00
Кубок Англии
1/32 Финала
Манчестер Юнайтед
 : 
Вулверхэмптон
Начало в 14:45
Кубок Англии
1/32 Финала
Карлайл Юнайтед
 : 
Кардифф Сити
Начало в 14:45
Кубок Италии
1/8 Финала
Фиорентина
 : 
Аталанта
Начало в 09:00
Кубок Италии
1/8 Финала
Милан
 : 
СПАЛ
Начало в 12:00
Кубок Италии
1/8 Финала
Ювентус
 : 
Удинезе
Начало в 14:45
Весь футбол
реклама

НХЛ. Записи матчей

Сент-Луис — Филадельфия
Яндекс.Эфир
Монреаль — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:22
Эдмонтон — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:32:27
Аризона — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:45:32
Колорадо — Даллас
Яндекс.Эфир
02:41:56
Виннипег — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:28
Оттава — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:57:32
Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:33
Коламбус — Бостон
Яндекс.Эфир
02:31:38
Нью-Йорк Айлендерс — Детройт
Яндекс.Эфир
02:41:21
Торонто — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:40:02
Питтсбург — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:31:29
Баффало — Вегас
Яндекс.Эфир
реклама

На «Дакаре» – война с читерами: у гонщиков отбирают смартфоны и обыскивают перед каждым этапом. Первым попался русский

Постоянная слежка даже внутри машин. «Дакар-2020» уже можно назвать историческим: новая страна (теперь Саудовская Аравия) и материк (Евразия), печальная гибель гонщика Паулу Гонсалвеша, участие двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо, первая за 32 года победа частника-любителя на спецучастке (браво, Матье Серрадори), всего 15 секунд разрыва между первым и вторым местом в категории внедорожников после 3/4 дистанции...