На «Дакаре» – война с читерами: у гонщиков отбирают смартфоны и обыскивают перед каждым этапом. Первым попался русский

Постоянная слежка даже внутри машин. «Дакар-2020» уже можно назвать историческим: новая страна (теперь Саудовская Аравия) и материк (Евразия), печальная гибель гонщика Паулу Гонсалвеша, участие двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо, первая за 32 года победа частника-любителя на спецучастке (браво, Матье Серрадори), всего 15 секунд разрыва между первым и вторым местом в категории внедорожников после 3/4 дистанции...