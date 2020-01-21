НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Реал» и «Тоттенхэм» ведут переговоры о трансфере БэйлаБывшая российская фигуристка готова дебютировать за Азербайджан на ЕВРОUFC. Серроне может пропустить полгода после поражения от МакгрегораКонор улучшил позиции в рейтингах UFC после победы над СерронеМатыцин сохранит пост главы Международной федерации университетского спорта«Реал» и «Тоттенхэм» ведут переговоры о трансфере БэйлаЛондонский Тоттенхэм заинтересован в возвращении нападающего сборной Уэльса Гарета Бэйла.рекламаОтчим и агент Кокорина: «Саша не собирается переходить в «Сочи»Кирилл Логинов - отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина - прокомментировал информацию о переходе футболиста в «Сочи».Даниелян с помаркой на тройном акселе представил короткую программу на ЧЕРоссийский фигурист Артур Даниелян представил свою короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце. Первым прыжковым элементом Даниелян исполнил четверной сальхов.Полузащитник «Спартака» Бакаев сообщил о переходе в казанский «Рубин»Солтмурад Бакаев, младший брат футболиста московского «Спартака» Зелмихана Бакаева, сообщил, что перешел из красно-белого клуба, воспитанником которого является, в казанский «Рубин».Расходы клубов на трансферы в 2019 году составили 7,35 миллиарда долларовМеждународная федерация футбола (ФИФА) в среду 22 января представила глобальный трансферный отчет в мужском и женском футболе за 2019 год.Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской ОлимпиадыВ полуфинальном матче россияне разгромили команду Финляндии со счетом 10:1. Сборная России по хоккею со счетом 10:1 разгромила команду Финляндии и вышла в финал юношеских зимних Олимпийских игр.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче— : —Атлетик БильбаоНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаИбица— : —БарселонаНачало в 13:00Еще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаРостов продлил контракты с лидерами: Шомуродовым, Норманном и ГлебовымЭлдор Шомуродов и президент Ростова Арташес Арутюнянц / Фото: ФК Ростов» Ростов переподписал контракты сразу с тремя важными игроками.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир «Зенит» забил 10 голов в первом матче в 2020 году. У Кокорин и Азмуна – хет-трики«Зенит» разгромил «Аль-Увайнах» в первом контрольном матче на сборе в Катаре – 10:0. Дублем в составе петербуржцев отметился нападающий Артем Дзюба.реклама