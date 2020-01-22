Российские дуэты заняли весь пьедестал в короткой программе на чемпионате Европы

Российский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занял первое место в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце. Они за свой прокат набрали 82,34 балла.