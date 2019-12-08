Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемПутин прокомментировал решение WADA об отстранении РоссииЛидер группы «Ленинград» посвятил новое стихотворение WADAРФС о санкциях WADA: «Надеемся, что от ФИФА не будет ограничений для наших сборных»Овечкин — о решении WADA: «Грустные новости, но до Олимпиады еще много времени»Юрист назвал разницу между решением WADA и отстранением России от ОИ-2018Путин прокомментировал решение WADA об отстранении РоссииКоллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.рекламаРоссию на четыре года отстранили от мировых соревнованийИсполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Принять такое решение рекомендовал комитет по соответствию WADA.«Вашингтон» проиграл «Коламбусу», Овечкин забил гол«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду уступил клубу «Коламбус Блю Джэкетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.С оглядкой на Лион: «Зенит» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионовПетербургский "Зенит" во вторник встретится с португальской "Бенфикой" в матче 6-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Сложные расклады Встреча пройдет в Лиссабоне и начнется в 23:00 мск.Российские лыжники взяли первые два места на этапе Кубка мираРоссийские лыжники завоевали золотые и серебряные медали на этапе Кубка мира, который проходил в Швеции. Отечественные спортсмены лучше других преодолели эстафету 4х7,5 км.«Арсенал» одержал первую победу после увольнения Эмери«Вест Хэм» на своем поле уступил «Арсеналу» в матче 16-го тура чемпионата Англии.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм1 : 3АрсеналЗавершёнЧемпионат ТурцииКайсериспор1 : 0РизеспорЗавершёнЧемпионат ПортугалииРиу Аве1 : 0Жил ВисентеЗавершёнЧемпионат АргентиныПатронато0 : 1Велес СарсфилдЗавершёнЧемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс1 : 1ЭстудиантесЗавершёнВесь футболрекламаТульский «Арсенал» подозревают в договорном матче (Видео)Фото:youtube.com/watch?time_continue=26&v=-W0AyhFsoc8&feature=emb_logo (кадр) Болельщики футбольного «Арсенала» могут выдохнуть - их любимцы тут не замешаны.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Чемпион по пощечинам Вася Пельмень отправился в свой первый нокаутВасилий Камоцкий, более известный как Вася Пельмень, получил свой первый «нокаут» в Youtube-шоу «На бочке».рекламаПлющенко сделал неудачный прыжок и пробил трубу с водойРоссийский фигурист Евгений Плющенко упал на лед после прыжка в рамках выступления в румынском городе Клуже 8 декабря. Об этом сообщила в своем Instagram-аккаунте супруга спортсмена Яна Рудковская.