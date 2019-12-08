НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Киберспорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
реклама

С оглядкой на Лион: «Зенит» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Петербургский "Зенит" во вторник встретится с португальской "Бенфикой" в матче 6-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Сложные расклады Встреча пройдет в Лиссабоне и начнется в 23:00 мск.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
Завершён
Чемпионат Турции
Кайсериспор
1 : 0
Ризеспор
Завершён
Чемпионат Португалии
Риу Аве
1 : 0
Жил Висенте
Завершён
Чемпионат Аргентины
Патронато
0 : 1
Велес Сарсфилд
Завершён
Чемпионат Аргентины
Архентинос Хуниорс
1 : 1
Эстудиантес
Завершён
Весь футбол
реклама

НХЛ. Записи матчей

Колорадо — Калгари
Яндекс.Эфир
02:41:34
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
02:34:46
Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:46:23
Вашингтон — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:35:10
Эдмонтон — Баффало
Яндекс.Эфир
02:44:58
Чикаго — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:20
Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:29:25
Флорида — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:41:45
Виннипег — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:41:21
Калгари — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:49
Даллас — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:05
Нэшвилл — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:21:45
Бостон — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:39:00
Каролина — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:40:05
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:38:50
Тампа-Бэй — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:41:00
Сент-Луис — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:05
Флорида — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:49:30
Ванкувер — Баффало
Яндекс.Эфир
02:44:30
Филадельфия — Оттава
Яндекс.Эфир
02:47:02
Анахайм — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:36:52
Эдмонтон — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:46:20
Нью-Джерси — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:36:30
Питтсбург — Аризона
Яндекс.Эфир
02:32:12
Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:41:36
Калгари — Баффало
Яндекс.Эфир
02:47:19
Даллас — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:36:37
Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:39:11
Бостон — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:59
Нью-Йорк Айлендерс — Вегас
Яндекс.Эфир
02:39:11
Филадельфия — Аризона
Яндекс.Эфир
02:53:42
Каролина — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:46:46
Монреаль — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:33:44
Тампа-Бэй — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:38:28
Лос-Анджелес — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:40:48
Эдмонтон — Оттава
Яндекс.Эфир
02:35:09
Питтсбург — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:38:36
Торонто — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:27:00
Сан-Хосе — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:51:00
Ванкувер — Оттава
Яндекс.Эфир
02:46:19
Виннипег — Даллас
Яндекс.Эфир
02:51:12
Нэшвилл — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:27:09
Филадельфия — Торонто
Яндекс.Эфир
02:40:10
Нью-Джерси — Вегас
Яндекс.Эфир
02:59:45
Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:34:32
Флорида — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:30:09
Коламбус — Аризона
Яндекс.Эфир
02:37:44
Бостон — Каролина
Яндекс.Эфир
реклама