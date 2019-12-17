СМИ: 135 теннисистов попали под подозрение в участии в договорных матчах

135 теннисистов попали под подозрение в участии в договорных матчах. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt. Оно провело расследование совместно с телеканалом ZDF, которое длилось более года.