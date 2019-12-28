Замула: канадцы нас боялись. Пусть теперь плохо спят ночью

Хоккеист сборной России Егор Замула высказался об уверенной победе над Канадой (6:0) в матче молодёжного чемпионата мира. «Канадцы нас просто забоялись. Они боялись вступать в единоборства, боялись нас.