Рождественская гонка по биатлону: когда и по какому каналу прямая трансляция

Фото:skisport.ru Традиционно в Германии на стадионе «Шальке» пройдет рождественская биатлонная гонка. Она станет последней в карьере для местной любимицы Лауры Дальмайер.