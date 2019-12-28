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Овечкин снова переписал историю НХЛ. 436 голов Александра Великого — лучший результат десятилетия

В ночь на 29 декабря (мск) состоялся матч регулярного чемпионата «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Роли и закончилась победой хозяев со счетом 6:4.
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