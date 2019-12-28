Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски» в Ленцерхайде, Большунов — третий

Российский лыжник Сергей Устюгов занял первое место в гонке с общим стартом на 15 км свободным стилем в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».