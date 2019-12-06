Овечкин объяснил, зачем применил паяльник на матче с «Лос-Анджелесом»

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, зачем использовал паяльную лампу на скамейке запасных во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелес Кингз".