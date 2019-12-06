НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемПрезидент «Реала» предложил создать европейскую суперлигуРоссийские эксперты отвергли утверждение WADA о манипуляциях с базой данных лабораторииРоссия крупно победила Швецию на чемпионате мира по гандболуВ Кремле отреагировали на ситуацию с футбольными болельщиками в РоссииОвечкин взял в руки паяльник на матче НХЛПрезидент «Реала» предложил создать европейскую суперлигуПрезидент «Реала» Флорентино Перес предлагает реформировать европейский футбол, информирует New York Times. Речь идет о создании суперлиги из топ-клубов пяти главных европейских чемпионатов.рекламаЭкс-полузащитник «Зенита» посчитал, что болельщики должны поддержать команды на матчеФутбольный аналитик Алексей Стрепетов высказался по поводу призывов фанатов «Спартака» уйти с матча.Британцы призвали ВАДА к тотальному бану российских атлетовКомиссия спортсменов Антидопингового агентства Великобритании (ЮКАД) призвала исполком ВАДА принять в отношении российских атлетов более жесткие санкции, чем те, что указаны в рекомендациях комитета по соответствию (CRC), и полностью запретить россиянам участвовать в международных соревнованиях.Определился состав сборной России на мужскую эстафету в ЭстерсундеТренерский штаб сборной России назвал состав на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.Трусова сделала тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-приРоссийская фигуристка Александра Трусова сделала тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при в Турине. Спортсменки 6 декабря покажут короткую программу.Первый канал покажет боксерский поединок Энди Руиса и Энтони ДжошуаДата выхода: 7 декабря 2019 года. Канал: Первый канал.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииЗенит— : —ДинамоНачало в 11:30Чемпионат РоссииАрсенал (Тула)— : —ЛокомотивНачало в 11:30Чемпионат ИспанииВильярреал— : —АтлетикоНачало в 15:00Чемпионат ГерманииАйнтрахт— : —ГертаНачало в 14:30Чемпионат ИталииИнтер— : —РомаНачало в 14:45Весь футболреклама«Челси» сможет купить игроков зимойСпортивный арбитражный суд (CAS) решил уменьшить срок действия запрета на осуществление трансферов, действовавший в отношении английского футбольного клуба «Челси».НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Тихонов обратился к болельщикам в связи с заявлением «Фратрии»Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов выступил с обращением к болельщикам в связи с заявлением объединения фанатов красно-белых «Фратрия».реклама