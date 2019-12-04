Российские борцы с ВАДА все «валят» на Григория Родченкова, сбежавшего в США

Руководитель группы российских экспертов, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктор Блажеев, который изучал обвинения Всемирного антидопингового агентства в манипуляциях с базой данных лаборатории, заявил, что изменения в базе данных мог делать информатор ВАДА Григорий Родченков, уехавший в США, и его бывшие коллеги по московской лаборатории.