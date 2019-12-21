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Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла десятикилометровую гонку преследования на этапе Кубка мира во французском Анси. Спортсменка прибыла к финишу спустя 29 минут 41,6 секунды после старта.
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Возвращение Лебедева на Sportbox.ru! И при чем тут Григорий Дрозд

Sportbox.ru, «Матч ТВ» и «Матч! Боец» покажут в субботу 21 декабря в прямом эфире из Красноярска поединок между экс-чемпионом в первом тяжёлом весе россиянином Денисом Лебедевым и южноафриканцем Табисио Мчуну.

СК РФ рассказал об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

Следственный комитет РФ располагает данными о передаче бывшим директором Антидопингового центра Григорием Родченковым WADA альтернативного экземпляра архива Московской антидопинговой лаборатории, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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