Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Месси вышел на 1-е место в гонке бомбардиров Ла Лиги. У него 13 голов в 12 играх

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (4:1, второй тайм). На счету аргентинца 13 голов в 12 матчах нынешнего розыгрыша Ла Лиги.