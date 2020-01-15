Дворкович: нельзя дать предпочтение в матче за шахматную корону

Россиянка Александра Горячкина в первой половине матча за шахматную корону с действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь имела небольшой перевес, но пока нельзя отдать предпочтение какой-то из участниц, сказал РИА Новости президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.