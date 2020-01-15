НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Овьедо» арендовал вратаря «Реала» ЛунинаРоссийских спортсменов могут допустить к разбирательствам WADA и РУСАДАТренер «Славии» отказался сменить Сёмина в «Локомотиве»«Хвича, ты больше не будешь плакать?» На Слуцкого надели микрофон во время тренировки«Это не такой уж большой секрет». UFC ошарашил заявлением о реванше Нурмагомедов — Макгрегор«Овьедо» арендовал вратаря «Реала» Лунина20-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин на правах аренды перешел в «Овьедо». Аренда продлится до 30 июня 2020 года.рекламаОвечкин: «После удара клюшкой в лицо, я обезумел»Россиянин Александр Овечкин оформил хет-трик в ворота «Нью-Джерси Дэвилз», его команда победила со счетом: 5:2. Капитан «столичных» поделился с прессой своими впечатлениями от матча.Федун объяснил, почему расширение РПЛ негативно отразится на лигеВладелец «Спартака» Леонид Федун считает, что нет никакого экономического смысла в расширении РПЛ с 16 до 18 команд. Ранее, напомним, «Спартак» отказался поддержать данную инициативу.Кузбасская биатлонистка побежит эстафету в составе сборной России на Кубке мираКузбасская биатлонистка Евгения Павлова сегодня побежит эстафету в составе сборной России на Кубке мира. Соревнования проходят в немецком Рупольдинге. Напомню, Евгения из Гурьевска.Экипаж Андрея Каргинова стал победителем «Дакара»В Саудовской Аравии завершился двенадцатый, заключительный этап ралли-рейда "Дакар-2020".Рублев бесцеремонно девальвировал Куэрри в Аделаиде – американец не продержался и часаАндрей разбил Сэма за 56 минут.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЛеганес— : —ХетафеНачало в 15:00Чемпионат ГерманииШальке-04— : —Боруссия (Менхенгладбах)Начало в 14:30Чемпионат ТурцииАнкарагюджю— : —КоньяспорНачало в 12:00Кубок Франции1/16 ФиналаГранвиль— : —МарсельНачало в 15:05Весь футболрекламаЛеонид Федун: «До конца года отработаем схему передачи „Спартака“ болельщикам»Владелец московского «Спартак» Леонид Федун высказался о процессе передачи клуба болельщикам.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Дворкович: нельзя дать предпочтение в матче за шахматную коронуРоссиянка Александра Горячкина в первой половине матча за шахматную корону с действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь имела небольшой перевес, но пока нельзя отдать предпочтение какой-то из участниц, сказал РИА Новости президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.реклама