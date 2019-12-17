ЦСКА впервые победил в Европе после «Реала». Чему должен научиться Гончаренко и клуб к весне?

Гончаренко отбил пять всем игрокам ЦСКА, которые уже помахали гостевому сектору, и сам направился к фанатам. Те зарядили «Виктор Михалыч», а тренер отдал честь.