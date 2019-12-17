Российские клубы остались без плей-офф еврокубков впервые за 18 лет

После неудачи «Краснодара» в выездном матче Лиги Европы против «Хетафе» (0:3) стало понятно, что российский футбол не будет представлен в еврокубках с раунда плей-офф.