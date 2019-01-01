Плавание. Мужская сборная Беларуси завоевала бронзу ЧЕ в комбинированной эстафете 4х50 м

Мужская сборная Беларуси завоевала бронзовые награды в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате Европы по плаванию в 25-метровом бассейне в Глазго с результатом 1:32.29.