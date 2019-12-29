«У меня 117 прыжков с парашютом. Это немного». Русская легенда ММА — о братьях Емельяненко и службе в ВДВ

Большое интервью с Сергеем Харитоновым. Он выступает уже почти 20 лет и завязывать с боями не собирается. Сергей Харитонов.