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Фигуристка Трусова установила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ

Россиянка Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. За свой прокат она получила от судей 74,95 балла.
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Овечкин вошел в первую команду лучших игроков НХЛ по итогам десятилетия

ТАСС, 25 января. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин был включен в первую пятерку лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам десятилетия. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Прядкин устроил банкет после «переизбрания» на пост главы РПЛ

Алексей Филиппов / РИА Новости Как стало известно РЕН ТВ, спортивный функционер Сергей Прядкин успел отпраздновать свое переизбрание на пост президента РПЛ до решения Российского футбольного союза (РФС) признать выборы нелигитимными.
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Отчим Кокорина отреагировал на информацию о согласии игрока на переход в «Сочи»

Агент и отчим нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал информацию о том, что футболист дал согласие на переход на правах аренды в "Сочи".
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