Даниил Медведев: Рад, что сумел помочь стране

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над итальянцем Фабио Фоньини в рамках АТР Cup. "Каждый матч на турнире важен. Временами я ошибался, однако очень рад, что помог стране.