Карпин: «Сегодня это за поражение я даже не считаю»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер». - Какая у вас главная эмоция после игры?