НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Барселона» одержала волевую победу над «Леганесем»Андрей Рублев: «Мы старались, но канадцы где-то сыграли удачнее. Везение здесь ни при чем»Фламенго – Ривер Плейт - 2:1. Голы и лучшие моментыВан Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфиреРоссия очень близка к полному отстранению от Олимпиады-2020 в Токио«Барселона» одержала волевую победу над «Леганесем»В 14-м туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» на выезде обыграла «Леганес» со счетом 2:1. Клуб из Каталонии проигрывал после первого тайма со счетом 0:1, пропустив после удара Юссефа Эн-Несири.рекламаДмитрий Шляхтин покинул пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетикиДмитрий Шляхтин передал президиуму Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) заявление об уходе с поста президента организации. Об этом он рассказал журналистам.Определились все финалистки Гран-при по фигурному катаниюОпределились все спортсменки, которые выступят в финале Гран-при по фигурному катанию, сообщает ТАСС. Примечательно, что из шести спортсменок, которые выступят в финале, четверо - россиянки.«Безобразие на поле». В Воронеже фанаты избили снова проигравших футболистов «Факела»Последняя в этом году игра воронежского «Факела» запомнится и футболистам, и игрокам надолго. Команда проиграла «Нижнему Новгороду» со счётом 0:2 в субботу, 23 ноября.Анонс 13 тура АПЛЧемпионам «Манчестер Сити» необходимо снова подняться после поражения, они встречаются с «Челси». «Шеффилд Юнайтед» играет против «Манчестер Юнайтед».«Рубин» проиграл «Зениту» со счетом 1:2Петербургский "Зенит " на выезде обыграл казанский "Рубин " в рамках 17-го тура РПЛ. Матч в столице Татарстана завершился со счетом 1:2. Открыл счет зенитовец Сердар Азмун.ФутболХоккейВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииОренбург1 : 2АхматЗавершёнЧемпионат РоссииРубин1 : 2ЗенитЗавершёнЧемпионат РоссииДинамо2 : 1РостовЗавершёнЧемпионат АнглииВест Хэм2 : 3ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион0 : 2ЛестерЗавершёнЕще 6Чемпионат ИспанииЛеганес1 : 2БарселонаЗавершёнЧемпионат ИспанииБетис2 : 1ВаленсияЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 4БаварияЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаКарпин: «Сегодня это за поражение я даже не считаю»Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер». - Какая у вас главная эмоция после игры?НХЛ. Записи матчейЛос-Анджелес — Сан-Хосе. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Даллас — Вегас. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Нэшвилл — Сент-Луис. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Питтсбург — Калгари. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Баффало. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Филадельфия — Ванкувер. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Миннесота. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Коламбус — Оттава. 26.11.2019 Яндекс.Эфир Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019 Яндекс.Эфир Детройт — Каролина. 25.11.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Баффало. 25.11.2019 Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Даллас — Чикаго. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Виннипег — Коламбус. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Колорадо — Торонто. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Каролина — Флорида. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Бостон — Миннесота. 24.11.2019 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019 Яндекс.Эфир 02:52:08Филадельфия — Калгари. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:57:24Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:33Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:44:45Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:59Лос-Анджелес - Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:46:39Вегас - Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:33:55Аризона — Торонто. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:41:07Даллас — Виннипег. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:22Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:36:01Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:42:37Миннесота — Колорадо. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:45:15Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:57:54Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:42:11Флорида — Анахайм Яндекс.Эфир 02:36:49Бостон — Баффало. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:39:12Каролина — Филадельфия. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:34:24Коламбус — Детройт. 22.11.2019 Яндекс.Эфир 02:47:57Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:53:22Монреаль – Оттава Яндекс.Эфир 02:41:23Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:39:32Вегас – Торонто Яндекс.Эфир 02:31:24Калгари – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:26Даллас – Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:13Чикаго – Каролина Яндекс.Эфир 02:35:24Нэшвилл – Виннипег Яндекс.Эфир 02:46:00Сент-Луис – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:41:43Детройт – Оттава Яндекс.Эфир 02:37:10Нью-Джерси – Бостон Яндекс.Эфир 02:49:54Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:37:54Баффало – Миннесота Яндекс.Эфир 02:36:15Флорида – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:34:42Коламбус – Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:20Аризона – Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Вашингтон – Анахайм Яндекс.Эфир