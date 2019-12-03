НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Киберспорт
реклама

«Челси» обыграл «Астон Виллу», «Лестер» взял верх над «Уотфордом», «Саутгемптон» победил «Норвич»

В Англии завершились очередные матчи 15-го тура АПЛ. Обошлось без особых сенсаций, «Челси» и «Лестер» одержали дежурные победы. «Челси» принимал на «Стэмфорд Бридж» «Астон Виллу».

«Хрустальная» Щербакова может «разбиться» о своих конкуренток на финале Грин-при

Всего одна ошибка в Турине может стоить для Анны золота. Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию на носу, а это значит, что у спортсменок права на ошибки нет, ведь цена слишком высока.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Шеффилд Юнайтед
 : 
Ньюкасл Юнайтед
Начало в 14:30
Чемпионат Англии
Арсенал
 : 
Брайтон-энд-Хоув Альбион
Начало в 15:15
Кубок Италии
1/16 Финала
Парма
 : 
Фрозиноне
Начало в 12:00
Кубок Италии
1/16 Финала
Кальяри
 : 
Сампдория
Начало в 15:00
Кубок Турции
1/16 Финала
Кыркларелиспор
 : 
Газиантеп ББ
Начало в 05:00
Кубок Турции
1/16 Финала
Кайсериспор
 : 
Маниса
Начало в 06:30
Кубок Турции
1/16 Финала
Алтынорду
 : 
Денизлиспор
Начало в 08:30
Кубок Турции
1/16 Финала
Ризеспор
 : 
Самсунспор
Начало в 10:30
Еще 1
Весь футбол
реклама

НХЛ. Записи матчей

Анахайм — Вашингтон
Яндекс.Эфир
Эдмонтон — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Нью-Джерси — Чикаго
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Аризона
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль
Яндекс.Эфир
Калгари — Баффало
Яндекс.Эфир
Даллас — Виннипег
Яндекс.Эфир
Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Бостон — Чикаго
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Айлендерс — Вегас
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Аризона
Яндекс.Эфир
Каролина — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
Монреаль — Колорадо
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:38:28
Лос-Анджелес — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:40:48
Эдмонтон — Оттава
Яндекс.Эфир
02:35:09
Питтсбург — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:38:36
Торонто — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:27:00
Сан-Хосе — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:51:00
Ванкувер — Оттава
Яндекс.Эфир
02:46:19
Виннипег — Даллас
Яндекс.Эфир
02:51:12
Нэшвилл — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:27:09
Филадельфия — Торонто
Яндекс.Эфир
02:40:10
Нью-Джерси — Вегас
Яндекс.Эфир
02:59:45
Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:34:32
Флорида — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:30:09
Коламбус — Аризона
Яндекс.Эфир
02:37:44
Бостон — Каролина
Яндекс.Эфир
02:37:40
Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз
Яндекс.Эфир
02:30:00
Чикаго – Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:32:10
Детройт – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:30:00
Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас
Яндекс.Эфир
02:40:37
Баффало – Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:35:59
Ванкувер – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:42:06
Бостон – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:46:55
Миннесота Уайлд – Даллас Старз
Яндекс.Эфир

НХЛ. Ничушкин забросил третью шайбу после 91-матчевой серии без голов

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» обыграл «Торонто» (3:1). Победную шайбу в меньшинстве забросил нападающий Валерий Ничушкин. По итогам встречи он был признан третьей звездой матча.
реклама