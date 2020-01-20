Гол Ребича помог «Милану» вырвать победу в матче с «Удинезе»

«Милан» одержал победу над «Удинезе» в матче 20-го тура серии А. Встреча проходила на стадионе «Сан Сиро» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.