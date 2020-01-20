НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемГол Ребича помог «Милану» вырвать победу в матче с «Удинезе»Сборная России осталась на втором месте в медальном зачете ЮОИНорвежцы не конкуренты. Большунов стал абсолютным чемпионом Нове-МестоАнтидопинговое управление Великобритании не намерено отдавать WADA пробы Фараха22.45. LIVE. «Ювентус» – «Парма». Туринцы попытаются укрепить лидерствоГол Ребича помог «Милану» вырвать победу в матче с «Удинезе»«Милан» одержал победу над «Удинезе» в матче 20-го тура серии А. Встреча проходила на стадионе «Сан Сиро» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.рекламаКрупнейший выигрыш и проигрыш назвали букмекеры за бой Макгрегора с СерронеБукмекеры назвали самый крупный выигрыш и проигрыш по ставкам на исход боя Макгрегора с Серроне. Сражение закончилось через 40 секунд после начала победой ирландца — он отправил противника в нокаут.Александр Овечкин вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛРоссийский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в стартовом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Айлендерс" стал автором первой заброшенной шайбы.«Ливерпуль» не проигрывает дома в чемпионате Англии более тысячи днейДействующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" не проигрывает дома в чемпионате Англии более тысячи дней.Сетьен о победном голе Месси: «Он сделал то, что делает всю свою жизнь»Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги первого матча во главе клуба, в котором каталонцы обыграли «Гранаду» (1:0). Об игре «Думаю, что это был замечательный матч.Команда дивизиона Боброва стала первым финалистом ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ 2020Команда дивизиона Боброва в первом полуфинале ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ-2020 одержала победу над командой дивизиона Чернышева.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиСальвадор0 : 1ИсландияЗавершёнЧемпионат АнглииБернли2 : 1ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0Манчестер ЮнайтедЗавершёнЧемпионат ИспанииМальорка4 : 1ВаленсияЗавершёнЧемпионат ИспанииБетис3 : 0Реал СосьедадЗавершёнЧемпионат ИспанииВильярреал1 : 2ЭспаньолЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииГерта0 : 4БаварияЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн1 : 4БайерЗавершёнВесь футболрекламаЭнгелс — о Ковальчуке: выставить 36-летнего форварда на трансфер — наилучший выходОбозреватель матчей «Монреаль Канадиенс» Эрик Энгелс полагает, что скорейший обмен российского форварда Ильи Ковальчука является лучшим выходом для канадского клуба.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир