Роналду рассказал, чем займётся после завершения карьеры

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, чем планирует заниматься после завершения футбольной карьеры. «Когда я закончу с футболом, я бы хотел возобновить учёбу.