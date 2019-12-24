Глушаков: Федун – святой человек, болельщики «Спартака» должны молиться, чтобы он не продал клуб

«Это вообще святой человек, ему памятник надо ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый сделал дом для народной команды, базу построил, которой до этого в Москве толком не было.