«Зенит» пока не предпринимает действий по аренде Кокорина в «Сочи». Игрок остается в расположении питерской команды

Как стало известно «СЭ», «Зенит» пока не предпринимает никаких действий по поводу аренды Александра Кокорина в «Сочи».