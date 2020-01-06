«Спартак» отправится на турнир в Катар, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке

«Спартак» примет участие в товарищеском турнире в Катаре, который состоится с 1 по 9 февраля. Также в турнире должны сыграть «Локомотив», «Ростов» и сербский «Партизан».