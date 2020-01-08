Тимур Жамалетдинов, принадлежащий ЦСКА, будет работать на первом сборе с «Уралом»

Польский «Лех», за который на правах аренды выступает принадлежащий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, сообщил о том, что нападающий отправится на первый сбор вместе с командой РПЛ «Урал».