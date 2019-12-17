«Шахтер» в концовке вырвал победу в матче с «Зарей»
"Шахтер" в матче 18-го тура УПЛ обыграл "Зарю". Донецкий клуб (50 очков) занимает первое место, луганцы (34 балла) - вторые.Запорожье, стадион Славутич-Арена"Заря" - "Шахтер" 1:2 (0:0)Голы: Леднев 61 - Мораес 54, Марлос 83 (пенальти)«Заря»: Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Кочергин, Юрченко, Иванисеня, Леднев, Кабаев (Будковский 88), Лунев (Русин 58)Главный тренер: Скрипник Виктор.«Шахтер»: Пятов, Кордейро дос Сантос, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио (Майкон 85), Патрик, Марлос, Коваленко (Тетенко 65), Коноплянка, Мораес (Дентиньо 88)Главный тренер: Каштру Луиш.Предупреждения: Михайличенко 3, Марлос 12, Патрик 47, Абу Ханна 51, Леднев 58, Мораес 72, Иванисеня 83, Тымчик 90Ранее "Шахтер" проиграл "Аталанте" и упустил путевку в плей-офф ЛЧ.