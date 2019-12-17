«Шахтер» в концовке вырвал победу в матче с «Зарей»

«Посмотрим, насколько Миронова сможет справиться с эмоциями и триумфом». Васильев оценил шансы россиянок на медали в пасьюте

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил шансы российских биатлонисток на медали в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.