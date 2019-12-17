«Шахтер» в концовке вырвал победу в матче с «Зарей»

Серийные медалисты. Российские биатлонисты не сходят с пьедестала на Кубке мира в Австрии

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. / ТАСС/. Российские биатлонисты завоевали призовое место в каждой из четырех гонок этапа Кубка мира в Хохфильцене, которые прошли в первые два дня соревнований.