Два падения Латыпова оставили Россию без медали в синглмиксте, до антирекорда сборной – две гонки без медалей

Сборная России снова осталась без медали на этапе Кубка мира. На этот раз нашим биатлонистам не удалось зацепиться за подиум в синглмиксте на этапе в Поклюке.