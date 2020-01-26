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Два падения Латыпова оставили Россию без медали в синглмиксте, до антирекорда сборной – две гонки без медалей

Сборная России снова осталась без медали на этапе Кубка мира. На этот раз нашим биатлонистам не удалось зацепиться за подиум в синглмиксте на этапе в Поклюке.