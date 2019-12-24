Емельяненко договорился драться с самым веселым бойцом из Дагестана. Это круче, чем шоу с Кокляевым

Магомед Исмаилов — первый боец в российских ММА, который научился пользоваться инстаграмом для того, чтобы получать громкие бои и зарабатывать большие деньги. Началось все чуть больше трех лет назад.