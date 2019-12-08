Фото:instagram.com/dierotenbullen/ Сегодня в 23-00 по Москве начнется не менее важная игра для «Зенита», чем свой матч с «Бенфикой»: французский «Лион» в случае победы над «Лейпцигом» отнимет место в плей-офф у российской команды.