Российский фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».