НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемШомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с «Ростовом»Щербакова, Косторная и Трусова приедут на чемпионат Европы в средуСерроне может пропустить полгода из-за травм, полученных в бою с МакгрегоромМакгрегор отыграл два места в сводном рейтинге UFC, Аскаров ворвался в топ-6 в своём весеЮношеские ОИ. Россия разгромила Данию – 9:0. Мичков сделал покерШомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с «Ростовом»Форвард Элдор Шомуродов, полузащитники Матиас Норманн и Данил Глебов продлили контракты с "Ростовом", сообщается на сайте футбольного клуба. Игроки заключили долгосрочные пятилетние контракты.рекламаКрайинович упирался только во втором сете – Федерер был намного сильнееБез шансов для серба.Отчим Кокорина считает, что аренда в «Сочи» повредит карьере игрокаКирилл Логинов, отчим бывшего футболиста "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, заявил, что переход форварда в "Сочи" не пойдет напользу его карьере. «Пойдет ли эта аренда Саше на пользу?Российский фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате ЕвропыРоссийский фигурист Дмитрий Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».Рубин заплатит Спартаку за Солтмурада Бакаева 20 млн рублейСтали известны финансовые подробности перехода полузащитника Спартака Солтмурада Бакаева в Рубин.185 миллионов потерь команд РПЛ, 15 463 перехода. Трансферные цифры 2019 годаТрансферы — одна из главных и вечных тем в футболе. Каждый день болельщики следят за новостями и обсуждают возможные трансферы. Состоявшиеся трансферы.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче— : —Атлетик БильбаоНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаИбица— : —БарселонаНачало в 13:00Еще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаFISU гордится назначением Матыцина на пост министра спорта РФТАСС, 21 января. Международная федерация университетского спорта (FISU) выразила гордость назначением главы организации Олега Матыцина на пост министра спорта России. Об этом сообщает пресс-служба FISU.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир Кокорин оформил хет-трик за «Зенит» в товарищеском матчеПетербургский "Зенит" нанес разгромное поражение катарскому клубу "Аль-Увайнах" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Дохе, завершилась со счетом 10:0 в пользу сине-бело-голубых.реклама