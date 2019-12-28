Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемОпределен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате ЕвропыМедведева снялась с чемпионата России«Видим цель, а не преграды». Тутберидзе показала фото с Щербаковой, Косторной и ТрусовойЕлисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»Слепов, Филимонов и Иванов отобрались на Кубок IBU, Мухамедзянов – нетОпределен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате ЕвропыДвукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Коcторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.рекламаЕмельяненко победил Джексона нокаутом в своем последнем бою в ЯпонииВ японской Сайтаме в рамках турнира Bellator состоялся главный бой вечера между российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном.Канадцы и их капитан принесли россиянам извиненияМолодежная сборная России разгромила канадских сверстников со счетом 6:0 в матче чемпионата мира среди хоккеистов, чей возраст не превышает 20 лет.15-летняя Анна Щербакова стала двукратной чемпионкой России по фигурному катаниюВ Красноярске проходит Чемпионат России по фигурному катанию. С 24 по 29 декабря в Красноярске проходит Чемпионат России по фигурному катанию.Устюгов завоевал золото лыжного «Тур де Ски», Большунов - бронзуСтартовая гонка лыжного турнира "Тур де Ски" в швейцарском городке Ленцерхайде ознаменовалась триумфом российских лыжников.«Каролина» обыграла «Вашингтон». Свечников, Овечкин и Кузнецов забили по голу«Каролина Харрикейнз» на своем льду принимала «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал— : —ЧелсиНачало в 09:00Чемпионат АнглииЛиверпуль— : —ВулверхэмптонНачало в 11:30Чемпионат АнглииМанчестер Сити— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 13:00Чемпионат ТурцииСивасспор— : —ГезтепеНачало в 06:00Чемпионат ТурцииАланьяспор— : —КоньяспорНачало в 08:30Еще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —БлэкбернНачало в 10:00Чемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс— : —Халл СитиНачало в 10:00Еще 9Первая лига АнглииГиллингем— : —РочдейлНачало в 08:00Еще 10Весь футболрекламаБывший тренер сборной Испании Морено сменил Жардима на посту наставника «Монако»«Монако» официально сообщил о смене главного тренера. Вместо Леонарду Жардима был назначен Роберт Морено.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Туктамышева воплотила на льду образ дерзкой музыкантки в форме под популярную песню 2000-хЕлизавета Туктамышева исполнила свой номер под песню Alex Gaudino Feat. Christal Waters — Destination Calabria и выглядела как героиня популярного клипа 2000-х годов.реклама