Алистар Оверим: Моя губа пока выглядит не очень сексуально. Фото. 18+

Боец UFC Алистар Оверим рассказал о своем состоянии после поединка с Жаирзиньо Розенструйком на турнире UFC on ESPN 7. Бой завршился победой Розенструйка нокаутом за несколько секунд до конца пятого и заключительного раунда.