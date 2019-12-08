Лионель Месси сделал 35-й хет-трик в примере и побил рекорд Криштиану Роналду

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил три гола в матче 16-го тура чемпионата Испании против "Мальорк"» (5:2). Этот хет-трик стал для форварда 35-м в примере.