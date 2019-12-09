НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемКолосков уверен, что санкции WADA не коснутся футболаШнуров ответил WADA на решение о дисквалификации России новым острым стихом о бомбеОвечкин прокомментировал решение ВАДАСборная России сможет выступить в отборе ЧМ-2022 под своим флагомВася Пельмень потерял звание «чемпиона по пощечинам»Колосков уверен, что санкции WADA не коснутся футболаЭкс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу решения WADA об отстранении России от участия в мировых первенствах и Олимпиаде на четыре года, сообщает «Чeмпионат».рекламаПутин считает несправедливым решение ВАДАВладимир Путин, находясь В Париже на нормандском саммите, на пресс-конференции посвящённой его итогам прокомментировал ситуацию с отстранением российского спорта от международных соревнований.«Вашингтон» проиграл «Коламбусу», Овечкин забил гол«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду уступил клубу «Коламбус Блю Джэкетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Бенфика» - «Зенит»: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФАПеред заключительным туром группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, одна из самых запутанных ситуаций в квартете "G", где выступает питерский "Зенит".У СКА уже 11 побед подряд. Петербург снова на вершине «Запада»Армейцы по буллитам победили «Динамо» — 3:2 КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Игумнов — 2 (Афиногенов, Миронов), 6:48 — 1:0. Кагарлицкий — 3 (бол., Кузьменко), 30:20 — 1:1. Якупов — 6 (бол., Кагарлицкий), 42:05 — 1:2. Алексеев — 3 (Моисеев, Огурцов), 48:18 — 2:2. Победный буллит: Кетов.Русские лыжники настолько суровые, что заняли почти весь пьедестал на эстафете в ЛиллехаммереВыиграли золото и серебро.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм1 : 3АрсеналЗавершёнЧемпионат ТурцииКайсериспор1 : 0РизеспорЗавершёнЧемпионат ПортугалииРиу Аве1 : 0Жил ВисентеЗавершёнЧемпионат АргентиныПатронато0 : 1Велес СарсфилдЗавершёнЧемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс1 : 1ЭстудиантесЗавершёнВесь футболреклама0:22Плющенко коньком пробил трубу с водой во время выступленияИнцидент произошел в Румынии во время шоу, когда фигурист задел коньком торчащую изо льда трубу.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Юрист: РУСАДА нужно как можно быстрее обратиться в CASСпортивный юрист Артем Пацев прокомментировал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в сторону России, передает RT.рекламаСтавропольские баскетболисты потерпели два поражения в ТулеНеудачным стал вояж баскетболистов ставропольского «Динамо» в Тулу. Наши гулливеры потерпели два поражения от хозяев из «Арсенала», пропустив в обоих случаях по 82 мяча.