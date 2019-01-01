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Третье место досталось хозяевам.Плющенко коньком пробил трубу с водой во время выступленияИнцидент произошел в Румынии во время шоу, когда фигурист задел коньком торчащую изо льда трубу.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ТурцииКайсериспор— : —РизеспорНачало в 12:00Чемпионат ПортугалииРиу Аве— : —Жил ВисентеНачало в 15:15Чемпионат АргентиныПатронато— : —Велес СарсфилдНачало в 17:00Чемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —ЭстудиантесНачало в 19:10Весь футболрекламаОлимпийский саммит осудил действия лиц, причастных к изменению данных московской лабораторииУчастники олимпийского саммита, прошедшего в швейцарской Лозанне, осудили действия лиц, причастных к изменению данных московской лаборатории, переданных Всемирному антидопинговому агентству (WADA).НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир России нужно компенсировать WADA 2 миллиона долларов за затраты на расследование в Московской лаборатории«России необходимо покрыть все расходы, связанные с расследованием и криминалистическим анализом. Сколько это будет, можно будет сказать после окончания дела.рекламаГанус: Путин ещё своего слова не сказал, ждём его действийГлава Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал решение ВАДА отстранить российских спортсменов на 4 года от международных соревнований.Драчёв: мы будем рассматривать меры противодействия решению WADAПрезидент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв ожидал объективного решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), который запретил России принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение в течение четырёх лет.