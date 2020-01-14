Когда Карпин заработает 10 миллионов евро? И кто может может ему помешать

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, какая у него зарплата в ростовском клубе. — Есть ли у Карпина 10 миллионов евро на счете? — На этот момент нет.