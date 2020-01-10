Андрей Кузнецов: «В матче с Медведевым Джоковичу пришлось показывать свою лучшую игру»

Российский теннисист Андрей Кузнецов прокомментировал поражение Даниила Медведева в полуфинальном матче ATP Cup с сербом Новаком Джоковичем (1:6, 7:5, 4:6). — Даниил находится на таком уровне, что стал неудобным и грозным для любого соперника.