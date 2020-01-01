НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемТренер сборной России назвал голкипера на матч со ШвейцариейЗагитова станцевала под «Макарену»«Рождается команда-династия, играющая в атакующий футбол». Малафеев рассказал о «Зените»«Челси» готов выложить 23,6 миллиона евро за ЧаловаПанарин: у нас игра в Эдмонтоне — на Новый год веселуха. Отдохните, пожалуйста, за меняТренер сборной России назвал голкипера на матч со ШвейцариейТренер молодежной сборной России Игорь Ларионов назвал голкипера, который будет защищать ворота в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира, передает Sport24.рекламаНовый год – новая жизнь: «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и прервал чёрную сериюВ самом позднем первоянварском матче АПЛ «Арсенал» принимал «Манчестер Юнайтед». Протокол игры АрсеналРоссия узнала соперника по четвертьфиналу хоккейного МЧМ-2020Globallookpress Молодежная сборная России по хоккею узнала соперника, с которым предстоит сыграть в четвертьфинале МЧМ-2020.Архангелогородский лыжник взял золото на соревнованиях в ИталииАрхангельский лыжник привезет домой золотую медаль с турнира в Италии, сообщает группа ВКонтакте Лыжные гонки | Skiing Александр Большунов участвовал на лыжном турнире «Тур де Ски» в составе команды сборной России.«Тоттенхэм» проиграл «Саутгемптону», Моуринью получил желтую карточку«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Саутгемптона» в матче чемпионата Англии.Знаменитый комиссар НБА скончался в возрасте 77 летGloballookpress Бывший комиссар североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБернли1 : 2Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 3ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд2 : 1ВулверхэмптонЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл3 : 1Лутон ТаунЗавершёнЧемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 5Сток СитиЗавершёнЕще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед2 : 1БлэкпулЗавершёнПервая лига АнглииТранмир Роверс1 : 4Ковентри СитиЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаРоссийский файтер нокаутировал американца и получил один миллион долларов. ВидеоРоссийский боец смешанных единоборств Али Исаев стал чемпионом промоушена PFL в тяжёлой весовой категории и заработал $ 1 млн на турнире в Нью-Йорке.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир