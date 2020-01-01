Знаменитый комиссар НБА скончался в возрасте 77 лет

Globallookpress Бывший комиссар североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.