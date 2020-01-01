Тяж из Дагестана стал миллионером в новогоднюю ночь. Исаев забил бойца из США в финале гран-при PFL

В начале мая прошлого года американская лига PFL запустила второй сезон Гран-при, который по своей структуре можно сравнить с футбольной Лигой чемпионов.